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Сборная УКРАИНЫ
13 января 2023, 17:25 | Обновлено 13 января 2023, 17:27
805
2

Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа

Правда, кто конкретно предложил украинскому специалисту работу, пока что непонятно

13 января 2023, 17:25 | Обновлено 13 января 2023, 17:27
805
2
Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Экс-наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков имеет предложения от клубов и сборных за границей.

Вчера, 12 января, УАФ объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом.

Петраков уже получил несколько предложений. Вопрос трудоустройства Петракова может решиться в ближайшее время. Правда, кто конкретно предложил украинскому специалисту работу – непонятно, название клуба или сборной не называется.

Отметим, что под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу назначение тренера
Источник Footboom
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