Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа
Правда, кто конкретно предложил украинскому специалисту работу, пока что непонятно
Экс-наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков имеет предложения от клубов и сборных за границей.
Вчера, 12 января, УАФ объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом.
Петраков уже получил несколько предложений. Вопрос трудоустройства Петракова может решиться в ближайшее время. Правда, кто конкретно предложил украинскому специалисту работу – непонятно, название клуба или сборной не называется.
Отметим, что под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.
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