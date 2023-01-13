Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа

Экс-наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков имеет предложения от клубов и сборных за границей.

Вчера, 12 января, УАФ объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом.

Петраков уже получил несколько предложений. Вопрос трудоустройства Петракова может решиться в ближайшее время. Правда, кто конкретно предложил украинскому специалисту работу – непонятно, название клуба или сборной не называется.

Отметим, что под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.