Криштиану РОНАЛДУ: «Фергюсон – один из моих футбольных отцов»

Португальский форвард Криштиану Роналду в очередной раз отметил роль экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Сэра Алекса Фергюсона в своем становлении:

«Босс был лидером, каждый игрок следовал за ним. Я много, много раз говорил, что он для меня как один из футбольных отцов.

Когда я оказался в «МЮ» в 18, он поставил меня куда было нужно. Он многому меня научил. В том, кем я стал, есть и его заслуга. Я благодарен за то, что он сделал для меня».

Ранее Роналду назвал важнейший трофей в своей карьере.