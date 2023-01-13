Англия13 января 2023, 15:40 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «Фергюсон – один из моих футбольных отцов»
Форвард вспомнил экс-тренера «Манчестер Юнайтед»
13 января 2023, 15:40 |
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Португальский форвард Криштиану Роналду в очередной раз отметил роль экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Сэра Алекса Фергюсона в своем становлении:
«Босс был лидером, каждый игрок следовал за ним. Я много, много раз говорил, что он для меня как один из футбольных отцов.
Когда я оказался в «МЮ» в 18, он поставил меня куда было нужно. Он многому меня научил. В том, кем я стал, есть и его заслуга. Я благодарен за то, что он сделал для меня».
Ранее Роналду назвал важнейший трофей в своей карьере.
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