Другие новости13 января 2023, 14:28 |
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Роналду назвал самый важный трофей в карьере
Триумф со сборной Португалии форвард ценит выше всего
13 января 2023, 14:28 |
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37-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу со сборной Португалии на Евро-2016 главным трофеем в своей карьере:
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«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово».
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