Роналду назвал самый важный трофей в карьере

37-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу со сборной Португалии на Евро-2016 главным трофеем в своей карьере:

«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово».