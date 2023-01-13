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13 января 2023, 14:28 |
550
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Роналду назвал самый важный трофей в карьере

Триумф со сборной Португалии форвард ценит выше всего

13 января 2023, 14:28 |
550
0
Роналду назвал самый важный трофей в карьере
Instagram. Криштиану Роналду

37-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу со сборной Португалии на Евро-2016 главным трофеем в своей карьере:

«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово».

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2016
Источник YouTube
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