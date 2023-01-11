Стабильность. Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Португалец сыграл 1145 матчей в XXI веке
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала футболиста, который провел наибольшее количество матчей в XXI веке. Таким игроком оказался звездный португалец Криштиану Роналду, который провел 1145 матчей с начала своей карьеры – 2003 год.
Отметим, что на втором месте по этому показателю расположился легендарный бразилец Дани Алвес, а тройку замкнул аргентинский форвард Лионель Месси. Интересно, что у обоих равное количество матчей – по 1033 поединка.
В пятерке также оказались Икер Касильяс, который уже завершил карьеру, и Жоау Моутиньо.
Топ-5 игроков в XXI веке, который сыграли наибольшее количество матчей:
- Криштиану Роналду – 1145
- Дани Алвес – 1033
- Лионель Месси – 1033
- Икер Касильяс – 974
- Жоау Моутиньо – 958
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