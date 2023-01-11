Стабильность. Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала футболиста, который провел наибольшее количество матчей в XXI веке. Таким игроком оказался звездный португалец Криштиану Роналду, который провел 1145 матчей с начала своей карьеры – 2003 год.

Отметим, что на втором месте по этому показателю расположился легендарный бразилец Дани Алвес, а тройку замкнул аргентинский форвард Лионель Месси. Интересно, что у обоих равное количество матчей – по 1033 поединка.

В пятерке также оказались Икер Касильяс, который уже завершил карьеру, и Жоау Моутиньо.

Топ-5 игроков в XXI веке, который сыграли наибольшее количество матчей: