Фальсификация возраста – норма в Камеруне. Немецкая звезда попал в скандал
Юссуфу Мукоко может быть не 18 лет
Немецкий форвард немецкого футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд Юссуфа Мукокко подозревается в фальсификации возраста.
Муккоко родился в Камеруне. По официальной информации, ему сейчас 18 лет (родился в 2004 года). Однако сообщается, что приёмный отец Мукоко передал журналистам реальное свидетельство о рождении Юссуфа – в «слитом» документе указано, что Юссуфа Мухамад родился в 2000 году. Имя Юссуфа Мухаммад приписывают Юссуфу Мукокко.
Если верить имеющейся информации, то Юссуфу сейчас не 18 лет, а 22 года.
К слову, ранее сообщалось, что сразу 21 футболист сборной Камеруна U-17 из 30-ти не прошел на возраст по средствам МРТ-теста.
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