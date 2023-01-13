Фальсификация возраста – норма в Камеруне. Немецкая звезда попал в скандал

Немецкий форвард немецкого футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд Юссуфа Мукокко подозревается в фальсификации возраста.

Муккоко родился в Камеруне. По официальной информации, ему сейчас 18 лет (родился в 2004 года). Однако сообщается, что приёмный отец Мукоко передал журналистам реальное свидетельство о рождении Юссуфа – в «слитом» документе указано, что Юссуфа Мухамад родился в 2000 году. Имя Юссуфа Мухаммад приписывают Юссуфу Мукокко.

Если верить имеющейся информации, то Юссуфу сейчас не 18 лет, а 22 года.

К слову, ранее сообщалось, что сразу 21 футболист сборной Камеруна U-17 из 30-ти не прошел на возраст по средствам МРТ-теста.