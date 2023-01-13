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13 января 2023, 15:50 | Обновлено 13 января 2023, 15:51
1031
2

Фальсификация возраста – норма в Камеруне. Немецкая звезда попал в скандал

Юссуфу Мукоко может быть не 18 лет

13 января 2023, 15:50 | Обновлено 13 января 2023, 15:51
1031
2
Фальсификация возраста – норма в Камеруне. Немецкая звезда попал в скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукокко

Немецкий форвард немецкого футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд Юссуфа Мукокко подозревается в фальсификации возраста.

Муккоко родился в Камеруне. По официальной информации, ему сейчас 18 лет (родился в 2004 года). Однако сообщается, что приёмный отец Мукоко передал журналистам реальное свидетельство о рождении Юссуфа – в «слитом» документе указано, что Юссуфа Мухамад родился в 2000 году. Имя Юссуфа Мухаммад приписывают Юссуфу Мукокко.

Если верить имеющейся информации, то Юссуфу сейчас не 18 лет, а 22 года.

К слову, ранее сообщалось, что сразу 21 футболист сборной Камеруна U-17 из 30-ти не прошел на возраст по средствам МРТ-теста.

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Юссуфа Мукокко Боруссия Дортмунд сборная Камеруна по футболу
Источник LAOLA1
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Nick.Grabowski
В радянському союзі взагалі брехали про те, що "Ленін живий" та "Ленін - вождь пролетаріату". По-перше вожді бувають в племенах, наприклад африканських. А по-друге, за все своє життя Ленін працював десь 1,5 роки, ні серпа, ні молота він в руках не тримав, а виріс у заможній сім'ї з прислугою  - тобто він сам ніколи пролетарієм не був. 
З 1917 до 1991 сотні мільйонів людей жили в суцільній брехні, а частина - як от сучасна росія - і досі продовжує в ній жити.
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+1
Andre Chil
Злили синочка, а чому? Вірно, бо не давав грошенят. От така любоф по африканські виходить...
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0
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