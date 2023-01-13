Илкай ГЮНДОГАН: «В Ман Сити что-то не так, голод к победам уже не тот»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган после вылета из Кубка лиги от «Саутгемптона» (поражение 0:2) рассказал о проблемах, которые существуют в команде:

«Мы выигрывали матчи, но я чувствую, что нам чего-то не хватает. В «Манчестер Сити» что-то не так. Нам не хватает какого-то особого рецепта – стремления, желания. Голод к победам уже не тот, что был в последние годы. Надеюсь, поражение от «Саутгемптона» станет для нас правильной встряской».