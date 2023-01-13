Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илкай ГЮНДОГАН: «В Ман Сити что-то не так, голод к победам уже не тот»
Англия
13 января 2023, 14:44 |
226
0

Илкай ГЮНДОГАН: «В Ман Сити что-то не так, голод к победам уже не тот»

Хавбек «Манчестер Сити» – о вылете из Кубка лиги

13 января 2023, 14:44 |
226
0
Илкай ГЮНДОГАН: «В Ман Сити что-то не так, голод к победам уже не тот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган после вылета из Кубка лиги от «Саутгемптона» (поражение 0:2) рассказал о проблемах, которые существуют в команде:

«Мы выигрывали матчи, но я чувствую, что нам чего-то не хватает. В «Манчестер Сити» что-то не так. Нам не хватает какого-то особого рецепта – стремления, желания. Голод к победам уже не тот, что был в последние годы. Надеюсь, поражение от «Саутгемптона» станет для нас правильной встряской».

По теме:
МЮ запретит Ноттингему выпустить основного вратаря в 1/2 финала Кубка Лиги
Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года
Руководство для соперников. Ман Сити провел уникальный матч с Саутгемптоном
Илкай Гюндоган Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Саутгемптон
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Футбол | 12 января 2023, 20:53 3
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом

Ивана Кнолль отметила украинского боксера

«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
Футбол | 12 января 2023, 20:36 12
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси

В сети появились жесткие высказывания Гомеса Понти

Первый французский суперклуб, любимец Люка Бессона, тренер с яйцами
Футбол | 13.01.2023, 12:05
Первый французский суперклуб, любимец Люка Бессона, тренер с яйцами
Первый французский суперклуб, любимец Люка Бессона, тренер с яйцами
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Футбол | 13.01.2023, 05:23
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша
Футбол | 13.01.2023, 11:26
ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша
ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
11.01.2023, 17:29 19
Футбол
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
12.01.2023, 13:59 17
Футбол
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
11.01.2023, 19:32 2
Футбол
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
12.01.2023, 17:39 4
Биатлон
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
12.01.2023, 15:02 6
Футбол
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
11.01.2023, 16:56 4
Биатлон
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
12.01.2023, 19:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности