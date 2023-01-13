Эдегор – лучший игрок ноября-декабря в АПЛ

Лучшим игроком ноября-декабря в АПЛ был признан полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор. За этот период он провел 4 матча в АПЛ, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами – это лучший результат в лиге по количеству результативных действий.

Кроме 24-летнего норвежца, на звание лучшего игрока ноября-декабря в АПЛ претендовали Эрлинг Холанд, Каземиро, Бен Ми, Жоау Пальинья, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Киран Триппьер.