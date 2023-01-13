Руслан НЕЩЕРЕТ: «Огромный опыт Шовковского нам очень поможет»
Голкипер «Динамо» – о старте подготовки ко второй части сезона
Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет во время прохождения традиционного медобследования рассказал о том, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от подготовительного периода до второй части сезона, ожидающего динамовцев в ближайшее время.
– Как обычно, новый год начинается для нас с традиционного медобследования, это для нас уже привычное дело. Проснулся пораньше, чтобы быстрее пройти всех врачей и иметь время на отдых перед вечерней тренировкой.
– Никаких опасений перед визитом к врачам не было?
– Опасений не было, но есть давняя нелюбовь к окулистам. Хотя со зрением все хорошо (улыбается).
– Как провел отпуск, где был?
– Почти все время был дома. В первую неделю отпуска поехали с девушкой в Буковель, там отдохнули, после чего вернулись в Мукачево.
– Соскучился по работе?
– Да, в последние дни перед выходом из отпуска уже тянуло в Киев, хотел поскорее увидеть всех ребят и начать работать.
– В тренерский штаб вошел Александр Шовковский – наверное, кумир для многих отечественных голкиперов…
– Думаю, его огромный опыт нам очень поможет. Уверен, будет интересно с ним работать.
– Как прошла первая тренировка?
– Как всегда – немного побегали, немного позанимались в тренажерном зале. Утром занимались на поле и на тренажерах, а вечером – на поле с мячами.
– Какие ожидания от подготовительного сбора?
– Будем много работать. Первые неделю-две обычно тяжеловато, но наберем физические кондиции – и нагрузки будут переноситься уже легче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Колумбийская певица записала новый трек
«Шахтер» в ближайшее время может подписать защитника