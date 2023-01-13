Президент Марселя: «Хотели подписать Малиновского еще летом»
Пабло Лонгория рассказал о подробностях трансфера украинца
Президент «Марселя» Пабло Лонгория детально рассказал о трансфере Руслана Малиновского из «Аталанты».
«Малиновский – это именно тот футболист, которого мы долго искали. Мы хотели его подписать еще летом, но тогда не получилось. С уходом Жерсона мы искали нападающего с такими характеристиками, как у Малиновского. Он имеет профиль, который соответствует тому, что мы искали.
Малиновский – отличный снайпер, который забил немало мячей в Серии А. Да и в целом, он себя отлично проявил и в «Генке», и в «Аталанте». А особенно – в Лиге чемпионов.
С представителями Малиновского я впервые поговорил еще в январе 2021 года. Минувшим летом мы получили от агента футболиста согласие на трансфер, но тогда сделку заключить не удалось. Но мы оставались на связи, а с отъездом Жерсона форсировали все процессы, направленные на переход Малиновского к нам», – сказал Лонгория.
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