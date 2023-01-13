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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Кубок Италии – худший в Европе»
Италия
13 января 2023, 13:05 |
284
0

Жозе МОУРИНЬО: «Кубок Италии – худший в Европе»

Тренер «Ромы» – о структуре Кубка Италии

13 января 2023, 13:05 |
284
0
Жозе МОУРИНЬО: «Кубок Италии – худший в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера «Рома» в 1/8 финала Кубка Италии дома обыграла «Дженоа» 1:0. После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо раскритиковал структуру Кубка Италии, при которой гранды играют против аутсайдеров у себя дома:

«Во-первых, я хотел бы выиграть Кубок Италии. Я выиграл его однажды, играя против «Ромы», я хотел бы выиграть его, играя с «Ромой» в Риме.

Я думаю, что это худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды. Это не шоу. Я говорю, например, о «Торино», которые побеждают на поле чемпионов Италии — «Милан», а затем им приходится играть следующий матч на выезде.

Я не понимаю эту структуру Кубка. «Торино» выиграл у чемпионов Италии, они вошли в историю в 1/8 финала — и должны играть на выезде. Где красота Кубка Италии?»

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Источник Football-Italia
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