Жозе МОУРИНЬО: «Кубок Италии – худший в Европе»

Вчера «Рома» в 1/8 финала Кубка Италии дома обыграла «Дженоа» 1:0. После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо раскритиковал структуру Кубка Италии, при которой гранды играют против аутсайдеров у себя дома:

«Во-первых, я хотел бы выиграть Кубок Италии. Я выиграл его однажды, играя против «Ромы», я хотел бы выиграть его, играя с «Ромой» в Риме.

Я думаю, что это худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды. Это не шоу. Я говорю, например, о «Торино», которые побеждают на поле чемпионов Италии — «Милан», а затем им приходится играть следующий матч на выезде.

Я не понимаю эту структуру Кубка. «Торино» выиграл у чемпионов Италии, они вошли в историю в 1/8 финала — и должны играть на выезде. Где красота Кубка Италии?»