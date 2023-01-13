Первый французский суперклуб, любимец Люка Бессона, тренер с яйцами

Несмотря на высокую результативность и отличную игру в первые сезоны в Бергамо, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский так и не стал своим в «Аталанте». Почему так сложилось – об этом мы рассуждали раньше. Теперь пора поговорить о «Марселе» – французском клубе, где продолжит карьеру 29-летний футболист.

Как было

«Марсель», или «Олимпик Марсель», можно смело называть первым французским суперклубом. Звездный час «бело-голубых» – начало девяностых годов прошлого века. Тогда клуб возглавлял матерый французский бизнесмен Бернар Тапи.

«Марсель» благодаря щедрым финансовым влияниям нового хозяина сумел перетащить на свою сторону почти всех местных именитых игроков. Плюс ко всему – мог себе позволить покупать звезд уровня Феллера, Уоддла, Франческолли, Бокшича, Пеле (Абеди).

С 1989 по 1992 годы «Олимпик» четырежды подряд становился чемпионом Франции. В это же время марсельцы гремели и на международной арене – в Кубке/Лиге чемпионов.

Победа именно в «Ушастом» кубке была для Тапи вожделенной мечтой. И одновременно навязчивой идеей, ради которой он делал все. И даже больше.

В 1990 году «Марсель» остановился в шаге от финала Кубка чемпионов. В следующем сезоне Тапи торжествовал: его подопечные таки пробились в финал главного еврокубка, но уступили «Црвене Звезде». Однако в 1993-м Кубок (тогда уже Лига) чемпионов покорился «Марселю»: в финале французы одолели «Милан».



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А вот дальше начались проблемы. Достоянием общественности стал факт договорняка между «Марселем» и «Валансьеном» в Лиге 1 в 1993 году.

Разбирательства последовали молниеносно. Факт дачи взятки футболистам «Валансьена» был доказан, и «Олимпик» был отправлен во второй дивизион французского футбола. УЕФА тоже не остался в стороне, дисквалифицировав марсельцев со всех еврокубковых состязаний.

Бернар Тапи оказался за решеткой…

Вот так закончилась золотая эра «Марселя».

После мытарств во втором дивизионе и отходе практически всех звездных игроков, «Марсель» очень долго приходил в себя. Вернуться в элиту французского футбола ему худо-бедно удалось. Но вот вернуться в элиту футбола европейского – уже нет.

После того краха южане выиграли лишь один титул: чемпионат Франции в 2010 году. Кстати, под руководством своего бывшего игрока и капитана Дидье Дешама.

На евроарене «Марсель» время от времени может себе позволить «пошуметь». Но уже не в главном континентальном соревновании, а «этажом» ниже. Марсельцы трижды выходили в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы, но во всех случаях терпели неудачу.

Как есть

Тем не менее, даже кризисный «Марсель» притягивал внимание не только своих сумасшедших (во всех смыслах) болельщиков, практически полностью заполнявших «Велодром» (стадион команды; по показателю посещаемости «Марсель» уверенно лидирует в местном чемпионате), но и именитых игроков и тренеров.

А еще он притягивал знаменитого французского режиссера Люка Бессона, снявшего культовый фильм «Такси», где не единожды есть прямые отсылки к футбольному клубу «Марсель».

Даже после столь сурового бана в «Олимпике» играли такие звезды, как Раванелли, Лечков, Каскарино, Блан, Кепке. Первые (или знаковые) шаги в профессиональном футболе в этом клубе делали Пирес, Насри, Дюгарри, Дрогба, Рибери.

В общем, после возвращения из «забытья» клуб из Марселя все равно оставался серьезной силой и привлекательным проектом. Но все равно оставался в тени. Сначала – «Лиона», теперь вот – «ПСЖ».

Главные достижения в чемпионской Лиге – всего лишь трижды попадали в групповой этап.

Минувший чемпионат Франции команда провела относительно успешно: второе место, следом за непререкаемым гегемоном («ПСЖ»). «Марсель» автоматически попал в групповой этап ЛЧ, однако там выступил неудачно: последнее место (в компании с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом» и «Спортингом»).

Творцом успеха провансальцев в минувшем сезоне многие называют аргентинского наставника Хорхе Сампаоли. На «Велодроме» на него очень рассчитывали. Однако харизматичный тренер разошелся во взглядах на футбол с руководством клуба и неожиданно ретировался.

Некоторые игроки (в частности, Пайет, Жерсон, Ундер) в конфликте заняли строну бывшего тренера. Но «смуту» удалось пресечь в зародыше. Новый наставник команды Игор Тудор оказался весьма строгим и принципиальным человеком, своим авторитетом «подавив» раскольников. Ну, не зря этого тренера Артем Милевский называл «мужиком с яйцами».



Твиттер Марселя. Игор Тудор и Руслан Малиновский

В итоге Тудору удалось навести порядок в коллективе: кого-то из «протестантов» он отправил восвояси (Жерсон), а кто-то получает мало игрового времени (Пайет и Ундер). И это отличная новость для Малиновского, ведь вышеперечисленные товарищи – прямые конкуренты украинца за место в основе.

Нынешний сезон «Марсель» начал удачно, и сейчас занимает третье место, уступая лишь «ПСЖ» – парижан уже вряд ли получится догнать, но вот второй «Ланс» можно попробовать на дистанции перешагнуть.

Достаточно высокое место «Марселя» в табели о рангах вызвано очень удачным стартом в Лиге 1: семь побед и две ничьи в стартовых девяти поединках. Правда, дальше начались проблемы, но на данный момент, кажется, они решены: команда выиграла кряду пять последних поединков чемпионата.

Тон в «Марселе» прошлого сезона (да и нынешнего тоже) задавали известные игроки. В первую очередь нужно говорить о настоящей легенде клуба – ветеране Димитри Пайете. Также на ведущих ролях были турок Ченгиз Ундер, чилиец Алексис Санчис, португалец Нуну Тавареш и два француза – Жордан Верету и Матео Гендузи.

Как будет

Главный вопрос на данный момент: впишется ли в схему нового тренера Руслан, адаптируется ли он в новом коллективе, примут ли его болельщики.

На последний вопрос можно смело отвечать уже сейчас: болельщики украинского полузащитника приняли тепло. В первой игре за «Марсель» – против «Труа» – фаны «бело-голубых» аплодировали любому действию Малиновского. После игры он подарил им свою футболку.

Что касается отношений с новым тренером и новой игровой схемой, то и в этом плане не должно быть проблем. Как было сказано выше, Тудор – человек принципиальный, но справедливый. О нем лестно отзывался не только Милевский, но и еще один наш знаковый футболист – Селезнев, с которым Игор работал в турецком «Карабюкспоре».

Тудор очень хотел заполучить Малиновского еще в минувшее трансферное окно. Тогда не получилось. Но со второй попытки срослось. Стало быть, если у тренера есть личная заинтересованность в игроке, игровое время тому обеспеченное.

Однако в данном случае нужно понимать, точнее, чувствовать, что такое нынешний «Марсель».



Твиттер Марселя

А нынешний «Марсель» – это практически неуправляемый хаос, когда клуб и команду бросает то в жар, то в холод. Пример с неожиданным демаршем Сампаоли – тому яркое подтверждение. А помните, как разъяренные болельщики не так давно атаковали клубную базу?

За последний год команду покинули такие матерые игроки, как Суарес, Манданда, Стротман, Бакамбу, Радоньич и многие другие. И далеко не все – по своей воле. Так что утверждать, что Малиновский обязательно усидит на этом «вулкане» – как минимум опрометчиво.

Но, если взять во внимание первоначальные позиции – доверие и личную заинтересованность тренера, идентичную с «Аталантой» игровую схему «Олимпика» (3-4-2-1), травму прямого конкурента за место в основе (Арита) и преклонный возраст еще одного (Пайета), перспективы для украинца вырисовываются очень и очень неплохие.

И если он воспользуется своим шансом, то сможет надолго удержаться на «действующем вулкане».