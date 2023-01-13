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Испания
13 января 2023, 11:37 | Обновлено 13 января 2023, 11:53
234
0

У Барселоны может быть две потери на финал Суперкубка Испании с Реалом

Каталонцы рискуют не сыграть в оптимальном составе

13 января 2023, 11:37 | Обновлено 13 января 2023, 11:53
234
0
У Барселоны может быть две потери на финал Суперкубка Испании с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле (крайний слева)

В воскресенье, 15 января, в финальном поединке розыгрыша Суперкубка Испании отношения выяснят «Барселона» и мадридский «Реал».

Команда Хави, которая в полуфинале турнира в серии пенальти одолела «Бетис» (2:2, пенальти 4-2), может выйти на решающую игру без двух игроков стартового состава. Под вопросом выход на поле Френки де Йонга и Усмана Дембеле. Во встрече с «зелено-белыми» они получили повреждения. Насколько серьезны у игроков травмы, пока точно неизвестно.

Финал Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона» начнется в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 января.

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Барселона травма Усман Дембеле Френки Де Йонг
Источник Mundo Deportivo
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