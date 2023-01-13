У Барселоны может быть две потери на финал Суперкубка Испании с Реалом
Каталонцы рискуют не сыграть в оптимальном составе
В воскресенье, 15 января, в финальном поединке розыгрыша Суперкубка Испании отношения выяснят «Барселона» и мадридский «Реал».
Команда Хави, которая в полуфинале турнира в серии пенальти одолела «Бетис» (2:2, пенальти 4-2), может выйти на решающую игру без двух игроков стартового состава. Под вопросом выход на поле Френки де Йонга и Усмана Дембеле. Во встрече с «зелено-белыми» они получили повреждения. Насколько серьезны у игроков травмы, пока точно неизвестно.
Финал Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона» начнется в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 января.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Колумбийская певица записала новый трек
Канониры сделали предложение «Шахтеру» в размере 70 млн евро плюс бонусы