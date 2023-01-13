Юрий ВЕРНИДУБ: «Не помню ни одной игры, чтобы Кривбасс закрывался»
Наставник «Кривбасса» – об игре команды в первой части сезона
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб объяснил, на каких принципах строится игра его подопечных.
«Когда пришел в «Кривбасс», можно было бы строить игру от обороны, стоять и отбиваться. Но я этого не хотел. Хотел играть в футбол, чтобы был какой-то рисунок. Защищаться нужно, но нужно еще играть в атаку.
Мы с моими футболистами хотели строить что-нибудь. Не помню ни одной игры, чтобы мы закрылись и отражались. Со всеми командами «Кривбасс» играл в футбол, который должен нравиться. Перед началом чемпионата я говорил, что мы будем играть в футбол, который будет нравиться нашим фанатам и находящимся на фронте защитникам», – признался Вернидуб.
«Кривбасс» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 8-е место с 18-ю очками после 15 матчей.
Ранее Юрий Вернидуб признался, что «Кривбасс» не работает с судьями.
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