Юрий ВЕРНИДУБ: «Не помню ни одной игры, чтобы Кривбасс закрывался»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб объяснил, на каких принципах строится игра его подопечных.

«Когда пришел в «Кривбасс», можно было бы строить игру от обороны, стоять и отбиваться. Но я этого не хотел. Хотел играть в футбол, чтобы был какой-то рисунок. Защищаться нужно, но нужно еще играть в атаку.

Мы с моими футболистами хотели строить что-нибудь. Не помню ни одной игры, чтобы мы закрылись и отражались. Со всеми командами «Кривбасс» играл в футбол, который должен нравиться. Перед началом чемпионата я говорил, что мы будем играть в футбол, который будет нравиться нашим фанатам и находящимся на фронте защитникам», – признался Вернидуб.

«Кривбасс» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 8-е место с 18-ю очками после 15 матчей.

Ранее Юрий Вернидуб признался, что «Кривбасс» не работает с судьями.