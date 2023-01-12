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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс не работает с судьями, это 200%»
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 16:02 |
196
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс не работает с судьями, это 200%»

Тренер «Кривбасса» – о работе с судьями в УПЛ

12 января 2023, 16:02 |
196
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс не работает с судьями, это 200%»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о работе с судьями среди клубов УПЛ:

«Кривбасс» – одна из тех команд, кто не работает с судьями, это 200 процентов. Что с моей стороны было сказано, что со стороны президента клуба Константина Караманица мы этого не понимаем. А зачем тогда тренер в команде, если еще нужно договариваться с судьями? В этом случае любой президент может сам работать с командой.

Сейчас гораздо больше стало команд, действительно не работающих с арбитрами. Думаю, зараза – это половина как минимум. Больше об этом говорить не хочу, все все понимают. Чтобы я спросил у судейского корпуса, если бы была такая возможность? Я бы спросил, что нужно сделать для того, чтобы они выходили работать честно, не смотря, кто с кем играет и получали от этого удовольствие».

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Источник ФК Кривбасс
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