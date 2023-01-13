Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Выступление на Australian Open важнее
В пятницу должны были состоятся полуфинальные матчи на втором турнире WTA 500 в Аделаиде.
Но испанка Паула Бадоса снялась перед встречей с Дарьей Касаткиной, а Вероника Кудерметова не вышла на матч против Белинды Бенчич.
Таким образом, Касаткина и Бенчич без борьбы пробились в финал.
Отметим, что сегодня стало известно расписание Открытого чемпионата Австралии на матчи первого круга. Бадоса и Кудерметова сыграют в понедельник, Касаткина и Бенчич – во вторник.
Аделаида. 1/2 финала
Дарья Касаткина – Паула Бадоса – техническая победа
Белинда Бенчич – Вероника Кудерметова – техническая победа
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