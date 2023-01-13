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  4. Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
WTA
13 января 2023, 10:36 |
506
0

Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись

Выступление на Australian Open важнее

13 января 2023, 10:36 |
506
0
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

В пятницу должны были состоятся полуфинальные матчи на втором турнире WTA 500 в Аделаиде.

Но испанка Паула Бадоса снялась перед встречей с Дарьей Касаткиной, а Вероника Кудерметова не вышла на матч против Белинды Бенчич.

Таким образом, Касаткина и Бенчич без борьбы пробились в финал.

Отметим, что сегодня стало известно расписание Открытого чемпионата Австралии на матчи первого круга. Бадоса и Кудерметова сыграют в понедельник, Касаткина и Бенчич – во вторник.

Аделаида. 1/2 финала

Дарья Касаткина – Паула Бадоса – техническая победа
Белинда Бенчич – Вероника Кудерметова – техническая победа

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 16 января
Australian Open 2023 Дарья Касаткина Паула Бадоса Белинда Бенчич Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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