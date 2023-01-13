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Australian Open
13 января 2023, 09:44 |
334
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 16 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут пять украинок

13 января 2023, 09:44 |
334
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 16 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

16 января состоятся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут пять украинок. Алексей Крутых сыграет во вторник.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Первый круг

Корт №7, 1-й запуск (02:00)
Марта Костюк (№57 WTA) – Аманда Анисимова (№29 WTA) [28]

Корт №5, 2-й запуск (03:30*)
Ангелина Калинина (№40 WTA) – Коко Вандевей (№140 WTA) [Q]

Корт №14, 2-й запуск (03:30*)
Катерина Байндл (№97 WTA) – Камилла Рахимова (№110 WTA)

Корт №15, 2-й запуск (03:30*)
Леся Цуренко (№137 WTA) [Q] – Каролина Мухова (№133 WTA)

Корт №16, 3-й запуск (05:00*)
Даяна Ястремская (№99 WTA) [31] – Алена Остапенко (№18 WTA) [17]

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание Australian Open 2023 Марта Костюк Ангелина Калинина Катерина Байндл (Козлова) Леся Цуренко Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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