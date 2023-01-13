Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 16 января

16 января состоятся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В понедельник на корты Мельбурна выйдут пять украинок. Алексей Крутых сыграет во вторник.



Расписание матчей с участием украинок



Australian Open. Первый круг



Корт №7, 1-й запуск (02:00)

Марта Костюк (№57 WTA) – Аманда Анисимова (№29 WTA) [28]



Корт №5, 2-й запуск (03:30*)

Ангелина Калинина (№40 WTA) – Коко Вандевей (№140 WTA) [Q]



Корт №14, 2-й запуск (03:30*)

Катерина Байндл (№97 WTA) – Камилла Рахимова (№110 WTA)



Корт №15, 2-й запуск (03:30*)

Леся Цуренко (№137 WTA) [Q] – Каролина Мухова (№133 WTA)



Корт №16, 3-й запуск (05:00*)

Даяна Ястремская (№99 WTA) [31] – Алена Остапенко (№18 WTA) [17]

*ориентировочное время начала по Киеву

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