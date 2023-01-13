Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 16 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут пять украинок
16 января состоятся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут пять украинок. Алексей Крутых сыграет во вторник.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Первый круг
Корт №7, 1-й запуск (02:00)
Марта Костюк (№57 WTA) – Аманда Анисимова (№29 WTA) [28]
Корт №5, 2-й запуск (03:30*)
Ангелина Калинина (№40 WTA) – Коко Вандевей (№140 WTA) [Q]
Корт №14, 2-й запуск (03:30*)
Катерина Байндл (№97 WTA) – Камилла Рахимова (№110 WTA)
Корт №15, 2-й запуск (03:30*)
Леся Цуренко (№137 WTA) [Q] – Каролина Мухова (№133 WTA)
Корт №16, 3-й запуск (05:00*)
Даяна Ястремская (№99 WTA) [31] – Алена Остапенко (№18 WTA) [17]
*ориентировочное время начала по Киеву
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