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13 января 2023, 09:50 | Обновлено 13 января 2023, 10:13
150
1

Гол Кащука едва не принес азербайджанскому Сабаху победу в Турции

Украинец отличился в спарринге

13 января 2023, 09:50 | Обновлено 13 января 2023, 10:13
150
1
Гол Кащука едва не принес азербайджанскому Сабаху победу в Турции
ФК Сабах. Алексей Кащук

В четверг, 12 января, клуб «Сабах» из Азербайджана в рамках предсезонной подготовки, которую он проводит в Турции, провел товарищеский матч с польской «Вартой» из Познани.

На 42-й минуте встречи, проходившей на футбольном поле «Аркадия Спорт Центр», «Сабах» вышел вперед благодаря голу 22-летнего украинца Алексея Кащука, который арендован у донецкого «Шахтера». Победный для азербайджанцев результат сохранялся до 90-й минуты, когда поляки все же смогли уйти от поражения. Ничья 1:1.

Кащук в текущем чемпионате Азербайджана-2022/2023 провел за «Сабах» 13 матчей, забил 8 голов. «Сабах» в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги занимает 2-е место, имея 43 очка после 18 матчей. Лидирует «Карабах», у которого 50 пунктов.

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Алексей Кащук Сабах Азербайджан Варта Познань товарищеские матчи видео
Источник Sport.ua
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