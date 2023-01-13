Гол Кащука едва не принес азербайджанскому Сабаху победу в Турции

В четверг, 12 января, клуб «Сабах» из Азербайджана в рамках предсезонной подготовки, которую он проводит в Турции, провел товарищеский матч с польской «Вартой» из Познани.

На 42-й минуте встречи, проходившей на футбольном поле «Аркадия Спорт Центр», «Сабах» вышел вперед благодаря голу 22-летнего украинца Алексея Кащука, который арендован у донецкого «Шахтера». Победный для азербайджанцев результат сохранялся до 90-й минуты, когда поляки все же смогли уйти от поражения. Ничья 1:1.

Кащук в текущем чемпионате Азербайджана-2022/2023 провел за «Сабах» 13 матчей, забил 8 голов. «Сабах» в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги занимает 2-е место, имея 43 очка после 18 матчей. Лидирует «Карабах», у которого 50 пунктов.