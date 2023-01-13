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Португалия
13 января 2023, 06:59 | Обновлено 13 января 2023, 07:14
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0

Определены четвертьфинальные пары Кубка Португалии

12 января в матче 1/8 финала «Витория Сетубал» проиграла «Каша Пиа»

13 января 2023, 06:59 | Обновлено 13 января 2023, 07:14
35
0
Определены четвертьфинальные пары Кубка Португалии
ФК Бенфика

12 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Португалии.

Команда «Витория Сетубал» проиграла клубу «Каша Пиа» с минимальным счетом 0:1. Все решил быстрый гол гостей.

По итогам этой стадии определены четвертьфинальные пары.

Кубок Португалии

1/8 финала, 12 января

Витория Сетубал – Каша Пиа – 0:1

Гол: Этики, 3 мин.

Пары 1/4 финала, 7–9 февраля:

  • Академико Визеу [D2] – Порту
  • Каша Пиа – Насьонал [D2]
  • Брага – Бенфика
  • Фамаликау – Белененсеш [D2]
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Кубок Португалии по футболу Витория Сетубал Каша Пиа Академику де Визеу Порту Насьонал Фуншал Брага Бенфика Фамаликау Белененсеш
Источник Sport.ua
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