Португалия13 января 2023, 06:59 | Обновлено 13 января 2023, 07:14
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Определены четвертьфинальные пары Кубка Португалии
12 января в матче 1/8 финала «Витория Сетубал» проиграла «Каша Пиа»
13 января 2023, 06:59 | Обновлено 13 января 2023, 07:14
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12 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Португалии.
Команда «Витория Сетубал» проиграла клубу «Каша Пиа» с минимальным счетом 0:1. Все решил быстрый гол гостей.
По итогам этой стадии определены четвертьфинальные пары.
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Кубок Португалии
1/8 финала, 12 января
Витория Сетубал – Каша Пиа – 0:1
Гол: Этики, 3 мин.
Пары 1/4 финала, 7–9 февраля:
- Академико Визеу [D2] – Порту
- Каша Пиа – Насьонал [D2]
- Брага – Бенфика
- Фамаликау – Белененсеш [D2]
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