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Португалия
12 января 2023, 04:09 | Обновлено 12 января 2023, 04:26
28
0

Кубок Португалии. Порту отгрузил 4 мяча в ворота соперников

12 января состоялись 5 матчей 1/8 финала Кубка Португалии

12 января 2023, 04:09 | Обновлено 12 января 2023, 04:26
28
0
Кубок Португалии. Порту отгрузил 4 мяча в ворота соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Мартинес

12 января состоялись 5 матчей 1/8 финала Кубка Португалии.

«Порту» отгрузил 4 мяча в ворота соперников – «Ароки» (4:0).

Хет-трик оформил испанский форвард хозяев поля Тони Мартинес.

Кубок Португалии

1/8 финала, 11 января

Вилаверденсе – БСАД – 1:4

Голы: Кикас, 66 (автогол) – Лопеш, 1, Джефферсон Соуза, 20, Кикас, 78 (пен), Пашеко, 90+5.

Насьонал – Рабу-де-Пейше – 1:0

Гол: Бруну Гомеш, 26.

Брага – Витория Гимарайнш – 3:2

Голы: Руис, 80, 85, Витинья, 82 – Жота Силва, 17, Андерсон Силва, 45+6

Академико Визеу – Бейра-Мар – 2:0

Голы: Юри Араужу, 43, Кизера, 90+5 (пен)

Порту – Арока – 4:0

Голы: Галено, 31, Тони Мартинеш, 55, 57, 90+3

ВИДЕО. Кубок Португалии (YouTube): Порту отгрузил 4 мяча в ворота соперников

Пары 1/4 финала, 7–9 февраля:

  • Академико Визеу – Порту
  • Витория Сетубал / Каша Пиа – Насьонал
  • Брага – Бенфика
  • Фамаликау – Белененсеш
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Источник Sport.ua
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