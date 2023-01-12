Кубок Португалии. Порту отгрузил 4 мяча в ворота соперников
12 января состоялись 5 матчей 1/8 финала Кубка Португалии
12 января состоялись 5 матчей 1/8 финала Кубка Португалии.
«Порту» отгрузил 4 мяча в ворота соперников – «Ароки» (4:0).
Хет-трик оформил испанский форвард хозяев поля Тони Мартинес.
Кубок Португалии
1/8 финала, 11 января
Вилаверденсе – БСАД – 1:4
Голы: Кикас, 66 (автогол) – Лопеш, 1, Джефферсон Соуза, 20, Кикас, 78 (пен), Пашеко, 90+5.
Насьонал – Рабу-де-Пейше – 1:0
Гол: Бруну Гомеш, 26.
Брага – Витория Гимарайнш – 3:2
Голы: Руис, 80, 85, Витинья, 82 – Жота Силва, 17, Андерсон Силва, 45+6
Академико Визеу – Бейра-Мар – 2:0
Голы: Юри Араужу, 43, Кизера, 90+5 (пен)
Порту – Арока – 4:0
Голы: Галено, 31, Тони Мартинеш, 55, 57, 90+3
ВИДЕО. Кубок Португалии (YouTube): Порту отгрузил 4 мяча в ворота соперников
Пары 1/4 финала, 7–9 февраля:
- Академико Визеу – Порту
- Витория Сетубал / Каша Пиа – Насьонал
- Брага – Бенфика
- Фамаликау – Белененсеш
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