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Франция
13 января 2023, 08:55 | Обновлено 13 января 2023, 08:59
505
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель хочет выигрывать трофеи. И мне эта команда нравится»

Хавбек рассказал, почему перешел из «Аталанты» во французский клуб

13 января 2023, 08:55 | Обновлено 13 января 2023, 08:59
505
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель хочет выигрывать трофеи. И мне эта команда нравится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский рассказал, почему перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель»:

«Я сразу сказал «да». Ни секунды не колебался. Предложение от «Марселя» было самым конкретным, и у меня не было сомнений. Интересовались из Англии, но это не было конкретным. Я мог приехать сюда в августе, поэтому я следил за командой. И мне очень нравится то, что они делают.

В сборной Украины я играл в полузащите. В Италии у меня была более атакующая позиция. Я тоже играл под номером 10, с двумя полузащитниками в поддержке форварда. Я могу играть в любом амплуа, это зависит от того, чего хочет тренер. Меня все устраивает. Атакующая позиция мне нравится больше всего, я люблю атаковать из глубины.

Я хорошо знаю наставника Игора Тудора. Всегда было тяжело играть против его «Вероны». Эта игра мне очень подходит, мне нравится динамичный футбол. Переход сюда – большой шаг вперед в моей карьере. Это команда, которая хочет выигрывать трофеи. Мне 29 лет, но я еще могу прогрессировать, я еще не достиг пика своей карьеры».

Наставник французского «Марселя» Игор Тудор выпустил Малиновского на замену во втором тайме матча против Труа» (2:0).

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Источник RMC Sport
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