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Бельгия
13 января 2023, 05:40 | Обновлено 13 января 2023, 05:56
24
0

Паркер выставит Яремчука в основе на Андерлехт. Конкурент получил травму

Ферран Хутгла пока не сможет помочь «Брюгге» в ближайшем матче

13 января 2023, 05:40 | Обновлено 13 января 2023, 05:56
24
0
Паркер выставит Яремчука в основе на Андерлехт. Конкурент получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Яремчук и Хутгла

Английский наставник бельгийского «Брюгге» Скотт Паркер сообщил, что выставит украинского форварда Романа Яремчука со старта на матч 20-го тура чемпионата Бельгии против «Андерлехта» (15 января), поскольку травму получил его конкурент Ферран Хутгла:

«Сначала мы боялись, что у Хутглы очень серьезная травма. Но рентген дал положительный результат, и у самого Феррана тоже хорошее предчувствие по этому поводу. Мы будем смотреть за его состоянием каждый день.

В воскресенье сыграет Яремчук. Это не проблема, потому что я верю в него. Он находился под сильным давлением из-за большой суммы трансфера. Я это тоже понимаю. Он усердно работает и хочет совершенствоваться.

Я с нетерпением жду начала работы с ним. Яремчук все еще может сыграть большую роль для команды. Иногда игрока осуждают, не зная всех фактов. Было много препятствий, но самое главное – увидеть, как он с ними справляется. Я был впечатлен раньше, когда мы играли против него, но и сейчас я поражен».

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Источник Belgiumsoccer.be
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