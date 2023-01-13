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Кубок Бельгии
Сен-Жилуаз
12.01.2023, FT 4 : 0
Гент
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Бельгия
13 января 2023, 04:43 | Обновлено 13 января 2023, 05:15
48
0

Кубок Бельгии. Гент потерпел фиаско в матче против Сен-Жилуаза

По итогам четвертьфинальных встреч определены полуфиналисты турнира

13 января 2023, 04:43 | Обновлено 13 января 2023, 05:15
48
0
Кубок Бельгии. Гент потерпел фиаско в матче против Сен-Жилуаза
ФК Сен-Жилуаз

Вечером 12 января состоялся последний матч 1/4 финала Кубка Бельгии.

Гент в гостях потерпел фиаско в матче против Сен-Жилуаза. Хозяева поля забили 4 безответных мяча.

По итогам четвертьфинальных встреч определены полуфиналисты турнира.

В полуфинал Кубка Бельгии вышли «Мехелен», «Зюлте-Варегем», «Антверпен» и «Сен-Жилуаз».

Кубок Бельгии. 1/4 финала

Сен-Жилуаз – Гент – 4:0

Голы: Нильссон, 4, Лазар Амани, 34, 90+3, Бонифейс, 41.

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Источник Sport.ua
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