Кубок Бельгии. Гент потерпел фиаско в матче против Сен-Жилуаза
По итогам четвертьфинальных встреч определены полуфиналисты турнира
Вечером 12 января состоялся последний матч 1/4 финала Кубка Бельгии.
Гент в гостях потерпел фиаско в матче против Сен-Жилуаза. Хозяева поля забили 4 безответных мяча.
По итогам четвертьфинальных встреч определены полуфиналисты турнира.
В полуфинал Кубка Бельгии вышли «Мехелен», «Зюлте-Варегем», «Антверпен» и «Сен-Жилуаз».
Кубок Бельгии. 1/4 финала
Сен-Жилуаз – Гент – 4:0
Голы: Нильссон, 4, Лазар Амани, 34, 90+3, Бонифейс, 41.
Rendez-vous dans le dernier carré ! 💛🏆@LotNat_Belgique | @NatLot_Belgie pic.twitter.com/YSuDs2vK46— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 12, 2023
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