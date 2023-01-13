Украина. Премьер лига13 января 2023, 04:23 | Обновлено 13 января 2023, 04:52
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Стало известно, где может продолжить карьеру Рудько, экс-вратарь Динамо
30-летний украинский голкипер ведет переговоры с «Бейтаром» из Иерусалима
13 января 2023, 04:23 | Обновлено 13 января 2023, 04:52
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Экс-голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько может стать игроком «Бейтар» Иерусалим.
30-летний украинский вратарь ведет с израильским клубом переговоры, и они находятся на продвинутой стадии.
Осенью Рудько выступал за польский «Лех» на правах аренды из харьковского «Металлиста».
В текущем сезоне Артур провел за польский клуб всего 6 матчей и пропустил 11 голов (две сухих игры).
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