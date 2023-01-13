Стало известно, где может продолжить карьеру Рудько, экс-вратарь Динамо

Экс-голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько может стать игроком «Бейтар» Иерусалим.

30-летний украинский вратарь ведет с израильским клубом переговоры, и они находятся на продвинутой стадии.

Осенью Рудько выступал за польский «Лех» на правах аренды из харьковского «Металлиста».

В текущем сезоне Артур провел за польский клуб всего 6 матчей и пропустил 11 голов (две сухих игры).