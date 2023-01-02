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Польша
02 января 2023, 18:57 |
761
0

Экс-голкипер Динамо Киев может покинуть польский клуб

Будущее Артура Рудько в «Лехе» под вопросом

02 января 2023, 18:57 |
761
0
Экс-голкипер Динамо Киев может покинуть польский клуб
ФК Лех. Артур Рудько

Украинский голкипер Артур Рудько может покинуть польский «Лех» во время зимнего трансферного окна.

Это связано с тем, что клуб из Познани близок к подписанию голкипера пражской «Спарты» Доминика Голеца. Речь идет об аренде на полгода с правом выкупа.

Переход Голеца может оставить Рудько без игровой практики. В нынешнем сезоне 30-летний украинец провел за «Лех» 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял «на ноль».

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Источник Twitter
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