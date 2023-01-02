Экс-голкипер Динамо Киев может покинуть польский клуб

Украинский голкипер Артур Рудько может покинуть польский «Лех» во время зимнего трансферного окна.

Это связано с тем, что клуб из Познани близок к подписанию голкипера пражской «Спарты» Доминика Голеца. Речь идет об аренде на полгода с правом выкупа.

Переход Голеца может оставить Рудько без игровой практики. В нынешнем сезоне 30-летний украинец провел за «Лех» 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял «на ноль».