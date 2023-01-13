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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 04:00 | Обновлено 13 января 2023, 04:31
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0

Легионер Джоко Зайков рассказал, почему покинул полтавскую Ворсклу

27-летний северомакедонский защитник попрощался с клубом УПЛ

13 января 2023, 04:00 | Обновлено 13 января 2023, 04:31
9
0
Легионер Джоко Зайков рассказал, почему покинул полтавскую Ворсклу
ФК Ворскла. Джоко Зайков

27-летний северомакедонский защитник Джоко Зайков рассказал, почему оставил расположение полтавского клуба:

«Ключевым решением по продолжению сотрудничества с «Ворсклой» стало желание семьи. Мне очень нравилось в этом коллективе, но сейчас такая ситуация, когда нужно пожать руки. С сегодняшнего дня я не игрок полтавского клуба.

Хочу высказать самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто помогал мне на протяжении времени, которое я провел в этом замечательном коллективе настоящих профессионалов. Я многому научился, и этот опыт заберу с собой. Побед Украине и моей любимой «Ворскле».

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Источник ФК Ворскла
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