Легионер Джоко Зайков рассказал, почему покинул полтавскую Ворсклу
27-летний северомакедонский защитник попрощался с клубом УПЛ
27-летний северомакедонский защитник Джоко Зайков рассказал, почему оставил расположение полтавского клуба:
«Ключевым решением по продолжению сотрудничества с «Ворсклой» стало желание семьи. Мне очень нравилось в этом коллективе, но сейчас такая ситуация, когда нужно пожать руки. С сегодняшнего дня я не игрок полтавского клуба.
Хочу высказать самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто помогал мне на протяжении времени, которое я провел в этом замечательном коллективе настоящих профессионалов. Я многому научился, и этот опыт заберу с собой. Побед Украине и моей любимой «Ворскле».
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