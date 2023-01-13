Легионер Джоко Зайков рассказал, почему покинул полтавскую Ворсклу

27-летний северомакедонский защитник Джоко Зайков рассказал, почему оставил расположение полтавского клуба:

«Ключевым решением по продолжению сотрудничества с «Ворсклой» стало желание семьи. Мне очень нравилось в этом коллективе, но сейчас такая ситуация, когда нужно пожать руки. С сегодняшнего дня я не игрок полтавского клуба.

Хочу высказать самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто помогал мне на протяжении времени, которое я провел в этом замечательном коллективе настоящих профессионалов. Я многому научился, и этот опыт заберу с собой. Побед Украине и моей любимой «Ворскле».