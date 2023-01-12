ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю

27-летний центральный защитник сборной Северной Македонии Джоко Зайков, который до недавнего времени являлся игроком полтавской «Ворсклы», перешел в «Университатю» из Крайовы.

В румынский клуб Зайков перешел на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Ворсклой».

Трудовое соглашение северомакедонского легионера с «Университатей» рассчитано на два с половиной года – до лета 2025-го.

Напомним, «Ворскла» подписала Зайкова в январе минувшего года на правах свободного агента из софийского «Левски».