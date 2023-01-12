ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
Центрбек сборной Северной Македонии продолжит карьеру в Румынии
27-летний центральный защитник сборной Северной Македонии Джоко Зайков, который до недавнего времени являлся игроком полтавской «Ворсклы», перешел в «Университатю» из Крайовы.
В румынский клуб Зайков перешел на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Ворсклой».
Трудовое соглашение северомакедонского легионера с «Университатей» рассчитано на два с половиной года – до лета 2025-го.
Напомним, «Ворскла» подписала Зайкова в январе минувшего года на правах свободного агента из софийского «Левски».
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