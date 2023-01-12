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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 22:35 |
336
0

ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю

Центрбек сборной Северной Македонии продолжит карьеру в Румынии

12 января 2023, 22:35 |
336
0
ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
ucv1948.ro

27-летний центральный защитник сборной Северной Македонии Джоко Зайков, который до недавнего времени являлся игроком полтавской «Ворсклы», перешел в «Университатю» из Крайовы.

В румынский клуб Зайков перешел на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Ворсклой».

Трудовое соглашение северомакедонского легионера с «Университатей» рассчитано на два с половиной года – до лета 2025-го.

Напомним, «Ворскла» подписала Зайкова в январе минувшего года на правах свободного агента из софийского «Левски».

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Джоко Зайков Ворскла Полтава Университатя Крайова трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Университатя Крайова
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