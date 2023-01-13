ОПРОС. Следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с Ракицким?
Центрбек уехал из Турции и в межсезонье может вернуться в донецкий клуб
Опытный защитник Ярослав Ракицкий в зимнее межсезонье может стать новичком донецкого «Шахтера», утверждает Террикон.
Сообщается, что стороны уже согласовали условия соглашения, и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.
33-летний центрбек уже защищал цвета «Шахтера» в период с 2009 по 2019 год, а затем перешел в кацапский «зенит».
Недавно Ракицкий расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в статусе свободного агента. Он провел 8 матчей в чемпионате и 1 поединок в Кубке Турции, без забитых голов.
ОПРОС. Следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с Ракицким?
Опрос
Да, надежный центрбек, старое прощаем
4 голоса 20 %
Нет, он выступал за кацапский зенит
9 голосов 45 %
На усмотрение клуба, ведь он из рф уехал
3 голоса 15 %
Трудно сказать / мне все равно
4 голоса 20 %
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