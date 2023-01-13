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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 01:45 | Обновлено 13 января 2023, 02:46
222
1

ОПРОС. Следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с Ракицким?

Центрбек уехал из Турции и в межсезонье может вернуться в донецкий клуб

13 января 2023, 01:45 | Обновлено 13 января 2023, 02:46
222
1
ОПРОС. Следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с Ракицким?
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Опытный защитник Ярослав Ракицкий в зимнее межсезонье может стать новичком донецкого «Шахтера», утверждает Террикон.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия соглашения, и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

33-летний центрбек уже защищал цвета «Шахтера» в период с 2009 по 2019 год, а затем перешел в кацапский «зенит».

Недавно Ракицкий расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в статусе свободного агента. Он провел 8 матчей в чемпионате и 1 поединок в Кубке Турции, без забитых голов.

ОПРОС. Следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с Ракицким?

Опрос

Голосов 20
По вашему мнению, следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с центрбеком Ярославом Ракицким?

Да, надежный центрбек, старое прощаем

4 голоса 20 %

Нет, он выступал за кацапский зенит

9 голосов 45 %

На усмотрение клуба, ведь он из рф уехал

3 голоса 15 %

Трудно сказать / мне все равно

4 голоса 20 %

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Источник Sport.ua
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Mac_Gyver
Ракицкий давно сдал и не даст ШД нужного качества. За сим нету смысла обсуждать политическую подоплёку.
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