Опытный защитник Ярослав Ракицкий в зимнее межсезонье может стать новичком донецкого «Шахтера», утверждает Террикон.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия соглашения, и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

33-летний центрбек уже защищал цвета «Шахтера» в период с 2009 по 2019 год, а затем перешел в кацапский «зенит».

Недавно Ракицкий расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в статусе свободного агента. Он провел 8 матчей в чемпионате и 1 поединок в Кубке Турции, без забитых голов.

ОПРОС. Следует ли Шахтеру снова подписывать контракт с Ракицким?