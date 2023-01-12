Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 21:00 матч 1/2 финала Суперкубка Испании
12 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором играют «Бетис» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе имени короля Фахда в саудовском Эр-Рияде.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Победитель сыграет в финале Суперкубка против мадридского «Реала», который днем ранее переиграл «Валенсию» (1:1, пен. 4:3).
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводитcя на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Стартовые составы команд
💚🤍🖤— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) January 12, 2023
Our starting eleven for #RealBetisBarça!#BetisDay #SuperCopa pic.twitter.com/PFKRLqheEc
🔥 BARÇA XI 🔥#BetisBarça 🇸🇦— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2023
Spanish Super Cup semifinal pic.twitter.com/DK9dIe4rd3
События матча
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