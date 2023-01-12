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Суперкубок Испании
Бетис
65 0 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 января 2023, 21:00 | Обновлено 12 января 2023, 21:10
753
0

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 21:00 матч 1/2 финала Суперкубка Испании

12 января 2023, 21:00 | Обновлено 12 января 2023, 21:10
753
0
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором играют «Бетис» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе имени короля Фахда в саудовском Эр-Рияде.

Победитель сыграет в финале Суперкубка против мадридского «Реала», который днем ранее переиграл «Валенсию» (1:1, пен. 4:3).

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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