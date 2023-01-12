12 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором играют «Бетис» и «Барселона».

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Команды встречаются на стадионе имени короля Фахда в саудовском Эр-Рияде.

Победитель сыграет в финале Суперкубка против мадридского «Реала», который днем ранее переиграл «Валенсию» (1:1, пен. 4:3).

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Стартовые составы команд