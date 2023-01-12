Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика
Бен Джейкобс рассказал, на чем все-таки лондонцы и украинский клуб смогут сойтись
Журналист CBS Sports Бен Джейкобс заявил, что лондонский «Арсенал» не будет платить за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро:
«Способ ведения переговоров «Шахтером» значительно отличается от стратегии большинства клубов Европы. Это подчеркивают все, кто вел с ними переговоры. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов очень амбициозен, а большую роль играют посредники.
В настоящее время переговоры ведутся относительно структуры соглашения, а не суммы. Второе предложение «Арсенала» было меньше, но близко к 70 миллионам евро. Они не готовы платить 70, а тем более 100 миллионов, но готовы увеличить предложение, если структура сделки будет им подходить.
«Шахтер» может уступить в цене, когда получит устроенные бонусы и сумму, которая будет приближена к желаемой».
Отметим, что сегодня, 12 января, нидерландский журналист Йерун Стекеленбург у себя в Twitter сообщил, что Мудрик переходит в «Арсенал» – сделка закрыта.
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