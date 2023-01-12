Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс заявил, что лондонский «Арсенал» не будет платить за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро:

«Способ ведения переговоров «Шахтером» значительно отличается от стратегии большинства клубов Европы. Это подчеркивают все, кто вел с ними переговоры. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов очень амбициозен, а большую роль играют посредники.

В настоящее время переговоры ведутся относительно структуры соглашения, а не суммы. Второе предложение «Арсенала» было меньше, но близко к 70 миллионам евро. Они не готовы платить 70, а тем более 100 миллионов, но готовы увеличить предложение, если структура сделки будет им подходить.

«Шахтер» может уступить в цене, когда получит устроенные бонусы и сумму, которая будет приближена к желаемой».

Отметим, что сегодня, 12 января, нидерландский журналист Йерун Стекеленбург у себя в Twitter сообщил, что Мудрик переходит в «Арсенал» – сделка закрыта.