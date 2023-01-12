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Англия
12 января 2023, 19:56 | Обновлено 12 января 2023, 19:57
2032
8

Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика

Бен Джейкобс рассказал, на чем все-таки лондонцы и украинский клуб смогут сойтись

12 января 2023, 19:56 | Обновлено 12 января 2023, 19:57
2032
8
Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика
Twitter. Михаил Мудрик

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс заявил, что лондонский «Арсенал» не будет платить за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро:

«Способ ведения переговоров «Шахтером» значительно отличается от стратегии большинства клубов Европы. Это подчеркивают все, кто вел с ними переговоры. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов очень амбициозен, а большую роль играют посредники.

В настоящее время переговоры ведутся относительно структуры соглашения, а не суммы. Второе предложение «Арсенала» было меньше, но близко к 70 миллионам евро. Они не готовы платить 70, а тем более 100 миллионов, но готовы увеличить предложение, если структура сделки будет им подходить.

«Шахтер» может уступить в цене, когда получит устроенные бонусы и сумму, которая будет приближена к желаемой».

Отметим, что сегодня, 12 января, нидерландский журналист Йерун Стекеленбург у себя в Twitter сообщил, что Мудрик переходит в «Арсенал» – сделка закрыта.

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Источник Caughtoffside
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Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Комментарии 8
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Boodya 1209
Коли там те т.в закінчується? бо немає сечі терпіти ці пекельні борошна вже
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+3
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Prokop
Цей бал вже зає.....
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0
Мішка Тайсон
Якщо шахтар не продасть його зараз за ці гроші, які арсенал дає то через півроку-рік, буде торгуватися, щоб вторгувоти хочаб 20 лямів, чемпіонат України відкотився на 30 років назад, в лігі чемпіонів ми втратили пряму путівку, гравцям не буде де себе проявити... 
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0
Juzik
Санта Барбара.
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0
dimando560
Єслі Ахметка скине його за 70 лямів - зніму шляпу
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-2
donnerwetter
Пусть заплатят лично Ахметову в Лондоне.
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-3
Міш Міш
Ця інстатьолка й десяти не варта.
Ответить
-4
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