Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года
В воротах – представитель Ирландии
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала символическую сборную U-20 по итогам 2022 года.
В команду попали сразу три игрока «Барселоны»: Педри, Гави и Ансу Фати.
Интересно, что в сборную попал ирландский голкипер английского «Саутгемптона», который вчера, 11 января, отстоял на ноль с «Манчестер Сити».
Символическая сборная U-20 по итогам 2022 года:
Голкипер: Гэвин Базуну (Ирландия, «Саутгемптон»)
Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье (Эквадор, «Байер»)
Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Франция, «Реал»), Педри (Испания, «Барселона»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Д»), Гави (Испания, «Барселона»)
Нападающие: Ансу Фати (Испания, «Барселона»), Карим Адейеми (Германия, «РБ Зальцбург» / «Боруссия Д»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»)
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