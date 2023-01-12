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12 января 2023, 18:01 | Обновлено 12 января 2023, 18:44
472
0

Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года

В воротах – представитель Ирландии

12 января 2023, 18:01 | Обновлено 12 января 2023, 18:44
472
0
Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года
ФК Барселона

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала символическую сборную U-20 по итогам 2022 года.

В команду попали сразу три игрока «Барселоны»: Педри, Гави и Ансу Фати.

Интересно, что в сборную попал ирландский голкипер английского «Саутгемптона», который вчера, 11 января, отстоял на ноль с «Манчестер Сити».

Символическая сборная U-20 по итогам 2022 года:

Голкипер: Гэвин Базуну (Ирландия, «Саутгемптон»)

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье (Эквадор, «Байер»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Франция, «Реал»), Педри (Испания, «Барселона»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Д»), Гави (Испания, «Барселона»)

Нападающие: Ансу Фати (Испания, «Барселона»), Карим Адейеми (Германия, «РБ Зальцбург» / «Боруссия Д»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»)

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Источник IFFHS
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