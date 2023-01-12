ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Колоса перешел в клуб из Азербайджана

24-летний полузащитник «Колоса» Диего Кариока продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Об аренде вингера сроком на полгода договорился «Сумгаит».

Сообщается, что сделка предусматривает продление контракта бразильского легионера.

Летом минувшего года Диего Кариока на правах аренды перешел в венгерский «Залаэгерсег», у которого была опция на выкуп контракта футболиста, однако в этой команде легионер провел в первой части сезона только 5 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.