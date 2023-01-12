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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Колоса перешел в клуб из Азербайджана
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 16:45 |
713
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Колоса перешел в клуб из Азербайджана

Диего Кариока арендован «Сумгаитом»

12 января 2023, 16:45 |
713
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Колоса перешел в клуб из Азербайджана
sfc.az

24-летний полузащитник «Колоса» Диего Кариока продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Об аренде вингера сроком на полгода договорился «Сумгаит».

Сообщается, что сделка предусматривает продление контракта бразильского легионера.

Летом минувшего года Диего Кариока на правах аренды перешел в венгерский «Залаэгерсег», у которого была опция на выкуп контракта футболиста, однако в этой команде легионер провел в первой части сезона только 5 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.

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Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков
Диего Кариока Сумгаит Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Сумгаит
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