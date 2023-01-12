ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Колоса перешел в клуб из Азербайджана
Диего Кариока арендован «Сумгаитом»
24-летний полузащитник «Колоса» Диего Кариока продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.
Об аренде вингера сроком на полгода договорился «Сумгаит».
Сообщается, что сделка предусматривает продление контракта бразильского легионера.
Летом минувшего года Диего Кариока на правах аренды перешел в венгерский «Залаэгерсег», у которого была опция на выкуп контракта футболиста, однако в этой команде легионер провел в первой части сезона только 5 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.
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