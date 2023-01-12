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12 января 2023, 16:35 | Обновлено 12 января 2023, 16:38
142
0

Криптобіржа WhiteBIT стала офіційним партнером національної збірної України

Партнерство між збірною та блокчейн-компанією укладено на період із 2023-го до 2026 року

12 января 2023, 16:35 | Обновлено 12 января 2023, 16:38
142
0
Криптобіржа WhiteBIT стала офіційним партнером національної збірної України

Найбільша європейська криптовалютна біржа українського походження WhiteBIT підписала договір про довгострокове партнерство з національною збірною командою України з футболу.

Партнерство між збірною та блокчейн-компанією укладено на період із 2023-го до 2026 року. У межах співпраці заплановано: представлення бренду компанії під час матчів команди, активності та конкурси для вболівальників, створення інтерактивних зон, лекції, розважальні та навчальні заходи в Будинку футболу в Києві.

Також збірна та WhiteBIT залучатимуть шанувальників футболу до спільних проєктів задля популяризації інновацій та широкого використання цифрових валют як у спортивній індустрії, так і в країні загалом.

«Як компанія з українським корінням, ми раді початку співпраці з національною футбольною збірною командою України. Це легендарна подія для спорту та криптоспільноти, і ми пишаємося, що причетні до цього. Ми впевнені, що внаслідок нашого партнерства ще більше людей відкриють для себе криптовалюти, їхню зручність та доступність. З перших днів співпраці ми наближаємо майбутнє, задаючи новий рівень взаємодії з інноваціями», — коментує підписання угоди CEO WhiteBIT Володимир Носов.

«Футбол — на 100 % командна гра, перемоги, у якій неможливі без злагодженої роботи кожного гравця як на полі, так і за його межами. Саме завдяки підтримці надійних партнерів збірна може фокусуватися на головному: здобувати нові перемоги для всіх шанувальників українського футболу! Тож сьогодні нам надзвичайно приємно приймати у свою команду нового гравця — криптопартнера Української національної збірної з футболу компанію WhiteBIT. Удвічі приємніше, що ця компанія, один із найпотужніших гравців криптовалютного ринку Європи, родом з України! Раді цій знаковій співпраці, рухаємося на зустріч новим цілям і, сподіваємося, що вболівальники також оцінять усі переваги та можливості такого актуального партнерства», — зазначають у національній збірній України з футболу.

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WhiteBIT — найбільша європейська криптобіржа. Компанія має українське коріння і була заснована у 2018 році в Харкові. Наразі налічує 3,5 млн користувачів та штат із понад 700 спеціалістів. Згідно з аудитами Hacken.io та сертифікаційної платформи CER.live у 2022 році, WhiteBIT відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки та входить у трійку надійніших бірж із найвищим рейтингом ААА. Широку популярність біржа отримала за можливість поповнювати рахунки та виводити кошти з платформи в основних світових фіатних валютах із найнижчими комісіями. WhiteBIT зберігає 96% активів на холодних гаманцях та регулярно проходить аудит щодо дотримання стандартів захисту персональних даних. Платформа надає можливість торгувати на споті, використовувати кошти для ф’ючерсної та маржинальної торгівлі з плечем до 20х, а також має свій токен – WhiteBIT Token (WBT).

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Источник Sport.ua
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