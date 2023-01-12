ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик снова максимально прозрачно намекнул на свое желание перейти в лондонский «Арсенал».

У себя в Инстаграме он выложил фото своего кота, который смотрит на телеэкран. А на самом экране – видео, в котором Мудрик в форме «Арсенала»:

«Мой самый главный болельщик», – написал Мудрик.