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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 15:02 |
2761
2

ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал

Вингер «Шахтера» ждет переезда в Лондон

12 января 2023, 15:02 |
2761
2
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик снова максимально прозрачно намекнул на свое желание перейти в лондонский «Арсенал».

У себя в Инстаграме он выложил фото своего кота, который смотрит на телеэкран. А на самом экране – видео, в котором Мудрик в форме «Арсенала»:

«Мой самый главный болельщик», – написал Мудрик.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон фото
Источник Instagram
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Alex AS
Фон с зеркалом бабскый)
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Tatiana Tam
Він натякає вже місяць)
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