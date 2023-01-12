Украина. Премьер лига12 января 2023, 15:02 |
2761
2
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
Вингер «Шахтера» ждет переезда в Лондон
12 января 2023, 15:02 |
2761
2
Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик снова максимально прозрачно намекнул на свое желание перейти в лондонский «Арсенал».
Читайте также:Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
У себя в Инстаграме он выложил фото своего кота, который смотрит на телеэкран. А на самом экране – видео, в котором Мудрик в форме «Арсенала»:
«Мой самый главный болельщик», – написал Мудрик.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2023, 12:46 2
Аргентинца хотят переманить из Европы на Ближний Восток
Футбол | 11 января 2023, 22:50 0
Фран Соль в ожидании: «Малага» собирается прервать аренду форварда
Футбол | 12.01.2023, 12:10
Футбол | 11.01.2023, 17:12
Бокс | 11.01.2023, 15:47
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Фон с зеркалом бабскый)
Він натякає вже місяць)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2023, 17:03
12.01.2023, 10:50
11.01.2023, 17:29 18
11.01.2023, 01:35 6
11.01.2023, 23:59
11.01.2023, 01:50 2
12.01.2023, 07:11 10
10.01.2023, 17:11 12