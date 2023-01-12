Бакайоко хочет досрочно покинуть Милан

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко хочет покинуть «Милан» во время январского трансферного окна.

Летом 2021 года он перешел в «Милан» на правах 2-годичной аренды из «Челси». Теперь же 28-летний француз ведет переговоры с чемпионами Италии по поводу того, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение и перейти в другой клуб

Такое желание Бакайоко связано с тем, что он совершенно не получает игровой практики в «Милане». В нынешнем сезоне он не принял участие ни в одном официальном матче.