Бакайоко хочет досрочно покинуть Милан
Хавбек не получает игровой практики в Италии
Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко хочет покинуть «Милан» во время январского трансферного окна.
Летом 2021 года он перешел в «Милан» на правах 2-годичной аренды из «Челси». Теперь же 28-летний француз ведет переговоры с чемпионами Италии по поводу того, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение и перейти в другой клуб
Такое желание Бакайоко связано с тем, что он совершенно не получает игровой практики в «Милане». В нынешнем сезоне он не принял участие ни в одном официальном матче.
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