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Италия
12 января 2023, 14:47 | Обновлено 12 января 2023, 14:48
321
0

Бакайоко хочет досрочно покинуть Милан

Хавбек не получает игровой практики в Италии

12 января 2023, 14:47 | Обновлено 12 января 2023, 14:48
321
0
Бакайоко хочет досрочно покинуть Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьемуэ Бакайоко

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко хочет покинуть «Милан» во время январского трансферного окна.

Летом 2021 года он перешел в «Милан» на правах 2-годичной аренды из «Челси». Теперь же 28-летний француз ведет переговоры с чемпионами Италии по поводу того, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение и перейти в другой клуб

Такое желание Бакайоко связано с тем, что он совершенно не получает игровой практики в «Милане». В нынешнем сезоне он не принял участие ни в одном официальном матче.

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Тьемуэ Бакайоко Милан Челси
Источник Twitter
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