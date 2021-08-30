ОФИЦИАЛЬНО. Милан снова арендовал хавбека Челси

Тьемуэ Бакайоко снова стал игроком «Милана»

  • 30.08.2021 20:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан снова арендовал хавбека Челси
© ФК Милан

«Милан» официально объявил о подписании полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Речь идет о годичной аренде стоимостью 1 миллион евро и обязательном выкупе за 15-20 миллионов при достижении определенных условий.

Бакайоко ранее уже выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне 2018/2019. В том сезоне на счету 27-летнего французского хавбека 1 гол и 1 ассист в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах. Предыдущие два сезона Бакайоко провел в арендах в «Монако» и «Наполи».

Вчера «Милан» во втором туре Серии А дома разгромил «Кальяри» - 4:1.

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Источник — ФК Милан

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