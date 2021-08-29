Серия А. Рома уничтожила Салернитану, Милан не оставил шансов Кальяри

Состоялись четыре матча второго тура Серии А.
«Милан» в домашних стенах крупно обыграл «Кальяри», «Рома» на выезде во втором тайме разорвала «Салернитану», «Наполи» в гостевом поединке добыл победу над «Дженоа», а «Сассуоло» и «Сампдория» поделили очки.
Чемпионат Италии. 2-й тур
«Милан» – «Кальяри» – 4:1
Голы: 1:0 – 12 Тонали, 1:1 – 15 Дейола, 2:1 – 17 Рафаэл Леау, 3:1 – 24 Жиру, 4:1 – 43, пенальти Жиру.
«Салернитана» – «Рома» – 0:4
Голы: 0:1 – 48 Пеллегрини, 0:2 – 52 Верету, 0:3 – 69 Абрахам, 0:4 – 79 Пеллегрини.
«Дженоа» – «Наполи» – 1:2
Голы: 0:1 – 39 Фабиан Руис, 1:1 – 69 Камбьязо, 1:2 – 84 Петанья.
«Сассуоло» – «Сампдория» – 0:0
Источник — Sport.ua
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