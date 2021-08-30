Салернитана

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде разгромила «Салернитану» со счетом 4:0.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник — MEGOGO
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