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  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Для Наполи этот матч важнее, чем для нас»
Италия
12 января 2023, 14:24 |
64
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Для Наполи этот матч важнее, чем для нас»

Тренер «Ювентуса» – о поединке против «Наполи»

12 января 2023, 14:24 |
64
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Для Наполи этот матч важнее, чем для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от центрального матча 18-го тура Серии А против «Наполи» (13 января):

«Мы еще ничего не подготовили для матча против «Наполи». Надо еще исправить два-три момента в нашей игре. Завтра будет хорошая игра, великая футбольная ночь на заполненном стадионе, но ее результат не будет решающим для сезона. Для соперников этот матч важнее, чем для нас.

«Наполи» является фаворитом на победу в Серии A — у них 44 очка и только одна проигранная игра. Они технически сильны и хорошо обучены. Лучано Спаллетти лучший, когда дело касается работы руководителем и преподавания, и он доказывает это в «Наполи».

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Массимилиано Аллегри Ювентус Наполи Наполи - Ювентус Серия A
Источник Football-Italia
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