Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар ВОЛОШИН: «По мне особенно соскучился Ванат, как и я по нему»
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 13:57 | Обновлено 12 января 2023, 14:14
292
2

Назар ВОЛОШИН: «По мне особенно соскучился Ванат, как и я по нему»

Полузащитник – о своем возвращении в расположение «Динамо» Киев

12 января 2023, 13:57 | Обновлено 12 января 2023, 14:14
292
2
Назар ВОЛОШИН: «По мне особенно соскучился Ванат, как и я по нему»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

19-летний хавбек Назар Волошин рассказал о возвращении в киевское «Динамо» из аренды в «Кривбассе». Игрок отметил тот факт, в команде из Кривого Рога он немного набрался игрового опыта.

– Назар, расскажи, как ты изменился за эти полгода, проведенные в аренде?

– Немного возмужал, немного набрал массы, подкачал мышцы. Стал больше играть, дебютировал в УПЛ.

– Когда ты узнал, что вернешься в «Динамо» зимой?

– Сразу после завершения первого круга мне позвонил агент и сообщил, что, скорее всего, я поеду с командой на сборы. Конечно, я обрадовался. С тренерским штабом еще не общался. Думаю, этот диалог впереди.

– Как тебя встретили в команде после возвращения?

– Это была теплая встреча. Особенно соскучился Ванат, как и я по нему.

– Общался с ним, находясь в аренде?

– Конечно. Я поздравлял его с забитыми голами, и он тоже меня.

По теме:
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Киевское Динамо вышло из отпуска
Металлист 1925 начал зимнюю подготовку
Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
Бокс | 11 января 2023, 15:47 16
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»

Украинец записал обращение

По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии
Футбол | 12 января 2023, 12:46 2
По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии
По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии

Аргентинца хотят переманить из Европы на Ближний Восток

15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Теннис | 12.01.2023, 08:06
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
Война | 12.01.2023, 10:50
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Футбол | 11.01.2023, 23:59
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Удачи Назар, позиция очень обязывает заиграть. Диалло дурака валяет
Ответить
0
Tatiana Tam
По мене? Рука-обличчя
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
10.01.2023, 21:50 24
Бокс
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 26
Футбол
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 6
Бокс
Украинская волейболистка, покорившая TikTok, сменила клуб в Европе
Украинская волейболистка, покорившая TikTok, сменила клуб в Европе
11.01.2023, 00:59
Волейбол
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
10.01.2023, 11:30 10
Футбол
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
10.01.2023, 16:26 2
Футбол
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности