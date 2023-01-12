Назар ВОЛОШИН: «По мне особенно соскучился Ванат, как и я по нему»

19-летний хавбек Назар Волошин рассказал о возвращении в киевское «Динамо» из аренды в «Кривбассе». Игрок отметил тот факт, в команде из Кривого Рога он немного набрался игрового опыта.

– Назар, расскажи, как ты изменился за эти полгода, проведенные в аренде?

– Немного возмужал, немного набрал массы, подкачал мышцы. Стал больше играть, дебютировал в УПЛ.

– Когда ты узнал, что вернешься в «Динамо» зимой?

– Сразу после завершения первого круга мне позвонил агент и сообщил, что, скорее всего, я поеду с командой на сборы. Конечно, я обрадовался. С тренерским штабом еще не общался. Думаю, этот диалог впереди.

– Как тебя встретили в команде после возвращения?

– Это была теплая встреча. Особенно соскучился Ванат, как и я по нему.

– Общался с ним, находясь в аренде?

– Конечно. Я поздравлял его с забитыми голами, и он тоже меня.