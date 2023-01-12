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  4. Владислав КУЧЕРУК: «Мне нравится работа и подход ван Леувена»
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 13:47 |
101
0

Владислав КУЧЕРУК: «Мне нравится работа и подход ван Леувена»

Голкипер – о своем переходу в «Зарю»

12 января 2023, 13:47 |
101
0
Владислав КУЧЕРУК: «Мне нравится работа и подход ван Леувена»
ФК Заря. Владислав Кучерук

Голкипер Владислав Кучерук прокомментировал свой переход в луганскую «Зарю»:

— Влад, как ты пережил небольшой простой в карьере после ухода из «Динамо»?
— Тяжело было, и, наверное, не только для меня. Бывают такие моменты, что нужно перетерпеть, переждать, не падать духом, надеяться, что все будет хорошо, и оно так и будет. В такой большой по времени простой главное, не запускать себя, заниматься в зале, бегать. Потому что потом будет тяжелее вернуть себя в форму.

— Как осуществился твой переход в «Зарю»?
— Агент сказал приехать на просмотр, перед Новым годом я был на просмотре. Побыл где-то неделю, вроде все хорошо было, но что-то не получилось, и я поехал домой. Потом, после Нового года агент сказал, что клуб хочет подписать меня.

— С Патриком ван Леувеном успел поговорить?
— Когда я ехал на просмотр, то говорил с ним. Он сказал, что хочет меня посмотреть в деле. Впечатления в целом хорошие, мне нравится его работа и подход.

— Как бы ты оценил нынешний уровень УПЛ?
— Уровень хороший, многие команды хорошо себя показывают. Все-таки, из-за всех обстоятельств проводить чемпионат все еще сложно. Но хорошо, что есть возможность играть.

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Владислав Кучерук Патрик ван Леувен Заря Луганск
Источник FanDay
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