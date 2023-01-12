Владислав КУЧЕРУК: «Мне нравится работа и подход ван Леувена»

Голкипер Владислав Кучерук прокомментировал свой переход в луганскую «Зарю»:

— Влад, как ты пережил небольшой простой в карьере после ухода из «Динамо»?

— Тяжело было, и, наверное, не только для меня. Бывают такие моменты, что нужно перетерпеть, переждать, не падать духом, надеяться, что все будет хорошо, и оно так и будет. В такой большой по времени простой главное, не запускать себя, заниматься в зале, бегать. Потому что потом будет тяжелее вернуть себя в форму.

— Как осуществился твой переход в «Зарю»?

— Агент сказал приехать на просмотр, перед Новым годом я был на просмотре. Побыл где-то неделю, вроде все хорошо было, но что-то не получилось, и я поехал домой. Потом, после Нового года агент сказал, что клуб хочет подписать меня.

— С Патриком ван Леувеном успел поговорить?

— Когда я ехал на просмотр, то говорил с ним. Он сказал, что хочет меня посмотреть в деле. Впечатления в целом хорошие, мне нравится его работа и подход.

— Как бы ты оценил нынешний уровень УПЛ?

— Уровень хороший, многие команды хорошо себя показывают. Все-таки, из-за всех обстоятельств проводить чемпионат все еще сложно. Но хорошо, что есть возможность играть.