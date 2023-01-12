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Франция
12 января 2023, 12:01 | Обновлено 12 января 2023, 12:09
380
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Думаю, что смогу легко адаптироваться в Марселе»

Украинец – о своих перспективах во французской команде

12 января 2023, 12:01 | Обновлено 12 января 2023, 12:09
380
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Думаю, что смогу легко адаптироваться в Марселе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский дал оценку своему переходу во французский «Марсель» и поделился планами выступлений под флагом провансальцев.

Как известно, Малиновский в среду, 11 января, провел свой первый матч за «Марсель», приняв участие в игре Лиги 1 с «Труа» (2:0).

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Источник Sport.ua
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