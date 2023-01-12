Франция12 января 2023, 12:01 | Обновлено 12 января 2023, 12:09
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Думаю, что смогу легко адаптироваться в Марселе»
Украинец – о своих перспективах во французской команде
12 января 2023, 12:01 | Обновлено 12 января 2023, 12:09
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский дал оценку своему переходу во французский «Марсель» и поделился планами выступлений под флагом провансальцев.
Как известно, Малиновский в среду, 11 января, провел свой первый матч за «Марсель», приняв участие в игре Лиги 1 с «Труа» (2:0).
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