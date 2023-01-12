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Испания
12 января 2023, 11:41 | Обновлено 12 января 2023, 11:51
693
0

Эден Азар может получить новый шанс в АПЛ

К бельгийцу есть интерес в чемпионате Англии

12 января 2023, 11:41 | Обновлено 12 января 2023, 11:51
693
0
Эден Азар может получить новый шанс в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар находится в шорт-листе лондонского «Арсенала».

31-летний вингер не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти, поэтому ему сейчас ищут другой клуб. К продаже Азара «Реал», но у «канониров» подписание бельгийца значится лишь запасным вариантом.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел за «Реал» 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.

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Эден Азар чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига Реал Мадрид
Источник Media Foot
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