Испания12 января 2023, 11:41 | Обновлено 12 января 2023, 11:51
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Эден Азар может получить новый шанс в АПЛ
К бельгийцу есть интерес в чемпионате Англии
12 января 2023, 11:41 | Обновлено 12 января 2023, 11:51
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Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар находится в шорт-листе лондонского «Арсенала».
31-летний вингер не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти, поэтому ему сейчас ищут другой клуб. К продаже Азара «Реал», но у «канониров» подписание бельгийца значится лишь запасным вариантом.
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В нынешнем сезоне Эден Азар провел за «Реал» 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.
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