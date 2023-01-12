Эден Азар может получить новый шанс в АПЛ

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар находится в шорт-листе лондонского «Арсенала».

31-летний вингер не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти, поэтому ему сейчас ищут другой клуб. К продаже Азара «Реал», но у «канониров» подписание бельгийца значится лишь запасным вариантом.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел за «Реал» 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.