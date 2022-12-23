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Испания
23 декабря 2022, 05:54 | Обновлено 23 декабря 2022, 05:57
57
0

Вне интереса. У Реала нет предложений по Азару

Бельгиец стан «галактикос» вряд ли покинет

23 декабря 2022, 05:54 | Обновлено 23 декабря 2022, 05:57
57
0
Вне интереса. У Реала нет предложений по Азару
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар остается в клубной ведомости, так как маловероятно, что он вскоре сможет перейти в какой-либо другой клуб.

Сообщатся, что у мадридского клуба нет ни одного предложения по 31-летнего бельгийцу. Никто не заинтересован не только в трансфере игрока, а и в его аренде.

Текущий контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел за «сливочных» во всех турнирах 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Ранее стало известно, что «Реал» решительно настроен продать Азара этой зимой.

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Реал Мадрид Эден Азар
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Источник Sport.es
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