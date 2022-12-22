Реал намерен продать Азара зимой

Мадридский «Реал» уже этой зимой планирует расстаться с бельгийским футболистом Эденом Азаром.

Руководство мадридского клуба больше не рассчитывает на игрока. Сам вингер хотел бы доиграть этот сезон в Мадриде.

В этом сезоне Азар провел шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом.

Напомним, ранее «Реал» подписал бразильского вундеркинда Эндрика.