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Испания
22 декабря 2022, 04:23 |
79
0

Реал намерен продать Азара зимой

Руководство мадридского клуба больше не рассчитывает на бельгийца

22 декабря 2022, 04:23 |
79
0
Реал намерен продать Азара зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Мадридский «Реал» уже этой зимой планирует расстаться с бельгийским футболистом Эденом Азаром.

Руководство мадридского клуба больше не рассчитывает на игрока. Сам вингер хотел бы доиграть этот сезон в Мадриде.

В этом сезоне Азар провел шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом.

Напомним, ранее «Реал» подписал бразильского вундеркинда Эндрика.

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Источник Marca
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