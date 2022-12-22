Испания22 декабря 2022, 04:23 |
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Реал намерен продать Азара зимой
Руководство мадридского клуба больше не рассчитывает на бельгийца
22 декабря 2022, 04:23 |
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Мадридский «Реал» уже этой зимой планирует расстаться с бельгийским футболистом Эденом Азаром.
Руководство мадридского клуба больше не рассчитывает на игрока. Сам вингер хотел бы доиграть этот сезон в Мадриде.
В этом сезоне Азар провел шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом.
Напомним, ранее «Реал» подписал бразильского вундеркинда Эндрика.
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