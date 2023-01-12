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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 11:20 | Обновлено 12 января 2023, 11:41
107
0

Киевское Динамо вышло из отпуска

Футболисты столичного коллектива начинают предсезонную подготовку

12 января 2023, 11:20 | Обновлено 12 января 2023, 11:41
107
0
Киевское Динамо вышло из отпуска
ФК Динамо Киев

Четверг, 12 января, является первым днем зимней предсезонной работы у киевского «Динамо».

По традиции старт тренировочного процесса предваряет плановое медобследование. Оно продлится несколько дней, после чего клубные врачи получат всю информацию о состоянии игроков.

Сообщается, что футболисты «Динамо» проходят медобследование двумя группами. 12 января врачей посещают голкиперы Валентин Моргун, Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Антон Боль, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, полузащитники Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Александр Яцык, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Назар Волошин, форварды Владислав Ванат и Владислав Супряга.

Во второй группе, которой предстоит медобследование в пятницу, 13-го числа, значатся голкиперы Георгий Бущан, Руслан Нещерет, защитники Денис Попов, Никита Бурда, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, полузащитники Сергей Сидорчук, Кахим Пэррис, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Джастин Лонвейк, Самба Диалло, Бенито, форварды Владислав Кулач и Артем Беседин.

В ближайшую неделю динамовцы будут тренироваться в Киеве, после чего отправятся на сбор в Турцию.

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Источник ФК Динамо Киев
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