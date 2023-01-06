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Украина. Премьер лига
06 января 2023, 22:35 | Обновлено 06 января 2023, 22:41
85
2

Марибор объявил, что зимой сыграет спарринги с Динамо и Шахтером

Матчи пройдут в турецком Белеке 28 января и 1 февраля соответственно

06 января 2023, 22:35 | Обновлено 06 января 2023, 22:41
85
2
Марибор объявил, что зимой сыграет спарринги с Динамо и Шахтером
ФК Марибор

Словенский клуб «Марибор» свои планы на межсезонье, включая соперников по товарищеским матчам.

«Марибор» запланировал спарринги с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Матчи пройдут в турецком Белеке 28 января и 1 февраля соответственно.

«Марибор» выиграл предыдущий чемпионат Словении, а текущем сезоне идет на 4-й позиции.

Товарищеские матчи Марибора в Турции

  • 17 января. Марибор – Алюминий
  • 22 января. Марибор – Чукарички
  • 25 января. Марибор – Славия София
  • 28 января. Марибор – Динамо Киев
  • 1 февраля. Марибор – Шахтер Донецк
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Марибор Динамо Киев Шахтер Донецк товарищеские матчи Шахтер - Марибор Динамо - Марибор учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Марибор
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Комментарии 2
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avk2307
Шутка конечно 
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avk2307
Один комментарий,  шахтарям опять повезло,  перед Динамо 3 дня отдыха  а перед шахтарем 0 , год то не високосний 
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0
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