Украина. Премьер лига06 января 2023, 22:35 | Обновлено 06 января 2023, 22:41
85
2
Марибор объявил, что зимой сыграет спарринги с Динамо и Шахтером
Матчи пройдут в турецком Белеке 28 января и 1 февраля соответственно
06 января 2023, 22:35 | Обновлено 06 января 2023, 22:41
85
2
Словенский клуб «Марибор» свои планы на межсезонье, включая соперников по товарищеским матчам.
«Марибор» запланировал спарринги с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».
Матчи пройдут в турецком Белеке 28 января и 1 февраля соответственно.
«Марибор» выиграл предыдущий чемпионат Словении, а текущем сезоне идет на 4-й позиции.
Товарищеские матчи Марибора в Турции
- 17 января. Марибор – Алюминий
- 22 января. Марибор – Чукарички
- 25 января. Марибор – Славия София
- 28 января. Марибор – Динамо Киев
- 1 февраля. Марибор – Шахтер Донецк
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 января 2023, 18:08 21
Поздравление от чемпиона мира
Футбол | 06 января 2023, 21:05 0
Встреча 1/32 финала Кубка Англии начнется 6 января в 22:00 по Киеву
Футбол | 06.01.2023, 14:29
Футбол | 05.01.2023, 22:03
Футбол | 06.01.2023, 14:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Шутка конечно
Один комментарий, шахтарям опять повезло, перед Динамо 3 дня отдыха а перед шахтарем 0 , год то не високосний
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.01.2023, 12:34 13
04.01.2023, 23:19 7
06.01.2023, 11:42 1
06.01.2023, 11:11
05.01.2023, 08:58 2
04.01.2023, 19:44 39
05.01.2023, 16:30 1
05.01.2023, 07:25