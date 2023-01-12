Металлист 1925 начал зимнюю подготовку

У футболистов харьковского «Металлиста 1925» завершился зимний отдых и они начали подготовку ко второй части нынешнего сезона.

Команда собралась вместе в селе Счастливое Киевской области. Два дня у нее уйдет на медицинское обследование, а затем она проведет недельный втягивающий сбор.

20 января харьковчане возьмут курс на Варшаву, откуда вылетят в Анталью. Там, разместившись в отеле Tui Blue, на полях комплекса Emirhan Sport Center у «Металлиста 1925» запланировано проведение полноценного зимнего сбора. В его рамках подопечные Эдмара и Олега Голодюка проведут шесть товарищеских матчей.

Вернется команда в Украину 16 февраля и после нескольких дней отдыха проведет подготовку к перенесенному матчу 6-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 25 февраля.

В таблице Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» занимает 7-е место с 19 очками после 15 матчей.

Ранее харьковский «Металлист 1925» предлагал Криштиану Роналду трудоустройство в клубе.