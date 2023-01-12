В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ноттингемом Форест» и «Вулверхэмптоном». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «лесники» выиграли 4:3.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Боли, 18 – Хименес, 64.