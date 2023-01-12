Кубок английской лиги
11.01.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти
Англия12 января 2023, 06:12 |
43
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Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3). Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
12 января 2023, 06:12 |
43
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В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ноттингемом Форест» и «Вулверхэмптоном». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «лесники» выиграли 4:3.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Боли, 18 – Хименес, 64.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Боли (Ноттингем Форест).
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