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Кубок английской лиги
Ноттингем Форест
11.01.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2023, 06:12 |
43
0

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3). Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

12 января 2023, 06:12 |
43
0
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3). Видео голов и обзор
Twitter

В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ноттингемом Форест» и «Вулверхэмптоном». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «лесники» выиграли 4:3.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Боли, 18 – Хименес, 64.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Боли (Ноттингем Форест).
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Вулверхэмптон Ноттингем Форест Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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