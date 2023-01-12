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WTA
12 января 2023, 04:17 | Обновлено 12 января 2023, 04:19
47
0

Снова оступилась в полуфинале. Киченок завершила выступления в Аделаиде

Украинка вместе с Аленой Остапенко в двух сетах проиграла Павлюченковой и Рыбакиной

12 января 2023, 04:17 | Обновлено 12 января 2023, 04:19
47
0
Снова оступилась в полуфинале. Киченок завершила выступления в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко в полуфинале хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) проиграла Анастасии Павлюченковой и Елене Рыбакиной.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. Полуфинал

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 5:7

Отметим, что во втором сете украинско-латвийский тандем не реализовал два сетбола.

Для Людмилы и Алены это второй подряд полуфинал на кортах Аделаиды. На прошлой неделе они также не смогли пробиться в финал.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Аделаида Елена Рыбакина Анастасия Павлюченкова
Источник Sport.ua
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