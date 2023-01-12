Снова оступилась в полуфинале. Киченок завершила выступления в Аделаиде
Украинка вместе с Аленой Остапенко в двух сетах проиграла Павлюченковой и Рыбакиной
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко в полуфинале хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) проиграла Анастасии Павлюченковой и Елене Рыбакиной.
WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. Полуфинал
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 5:7
Отметим, что во втором сете украинско-латвийский тандем не реализовал два сетбола.
Для Людмилы и Алены это второй подряд полуфинал на кортах Аделаиды. На прошлой неделе они также не смогли пробиться в финал.
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