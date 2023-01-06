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WTA
06 января 2023, 12:41 | Обновлено 06 января 2023, 12:43
148
0

Без трофея. Киченок и Остапенко упустили шанс выйти в финал в Австралии

Украинско-латвийский дуэт проиграл американской паре

06 января 2023, 12:41 | Обновлено 06 января 2023, 12:43
148
0
Без трофея. Киченок и Остапенко упустили шанс выйти в финал в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) проиграли в полуфинале парного хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале турнира Людмила и Алена уступили американскому дуэту Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд в трех сетах за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/2 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 1:6, [10:8]

На финальном тай-брейке Людмила и Алена выигрывали со счетом 7:4, но упустили преимущество.

В предыдущем раунде соревнований украинско-латвийский тандем обыграл Екатерину Александрову и Чжан Шуай.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Аделаида Эйжа Мухаммад Тейлор Таунсенд
Источник Sport.ua
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