Без трофея. Киченок и Остапенко упустили шанс выйти в финал в Австралии
Украинско-латвийский дуэт проиграл американской паре
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) проиграли в полуфинале парного хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В полуфинале турнира Людмила и Алена уступили американскому дуэту Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд в трех сетах за 1 час и 25 минут.
WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/2 финала
Эйжа Мухаммад (США) / Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 1:6, [10:8]
На финальном тай-брейке Людмила и Алена выигрывали со счетом 7:4, но упустили преимущество.
В предыдущем раунде соревнований украинско-латвийский тандем обыграл Екатерину Александрову и Чжан Шуай.
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