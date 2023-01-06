Без трофея. Киченок и Остапенко упустили шанс выйти в финал в Австралии

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) проиграли в полуфинале парного хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале турнира Людмила и Алена уступили американскому дуэту Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд в трех сетах за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/2 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 1:6, [10:8]

На финальном тай-брейке Людмила и Алена выигрывали со счетом 7:4, но упустили преимущество.

В предыдущем раунде соревнований украинско-латвийский тандем обыграл Екатерину Александрову и Чжан Шуай.